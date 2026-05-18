Кубанские ученые разработали устройство для ускоренного заживления ран

Практикующие хирурги Краснодарского края и ученые Кубанского государственного медицинского университета (КубГМУ) создали устройство для ускоренного заживления ран. Работа велась по национальному проекту «Молодёжь и дети», сообщили в вузе.
Устройство позволяет бережно и безопасно «стянуть» края раны, стимулируя собственные ткани организма к росту и закрытию повреждения. Оно автоматически поддерживает оптимальную силу натяжения и подходит для всех типов ран. Стягивающие нити вынесены за границы раны, что минимизирует повреждение глубоких слоев тканей и внутренних органов. При этом сроки госпитализации сокращаются в 1,5 раза — с 31 до 22 дней, а частота наступления инвалидности уменьшается в 2,5 раза.
«Главное преимущество нашего устройства — возможность точно дозировать усилие и равномерно распределять его по всему периметру раны. Внедрение устройства не только улучшит результаты лечения, но и позволит сэкономить средства за счет сокращения сроков госпитализации и уменьшения количества осложнений», — подчеркнул один из ведущих авторов разработки, заведующий кафедрой восстановительной медицины КубГМУ Станислав Пятаков.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.