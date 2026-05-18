В Иванове пройдет ежегодный областной форум «День предпринимателя»

Ежегодный областной форум «День предпринимателя» состоится 21 мая в Иванове в соответствии с целями национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в АНО «Центр развития предпринимательства и поддержки экспорта Ивановской области».
В этом году центральной темой станет жизненный цикл продукта. На мероприятии обсудят вопросы создания качественного и востребованного продукта, его продвижения на рынке и поиска целевой аудитории. Ивановские предприниматели смогут ознакомиться с опытом успешных бизнесменов и получить экспертное мнение федеральных специалистов. Среди приглашенных спикеров — гендиректор управляющей компании фонда Digital Evolution Ventures Евгений Кузнецов, руководитель учебно-практического центра «Беспилотные авиационные системы в АПК» Василий Птицын и другие.
«В 2026 году мы определили “Жизненный цикл продукта” как основную тему для работы с предпринимательским сообществом региона. Понимание того, какие этапы развития проходит продукт, и какие задачи стоят на каждой из таких стадий — критически важно для развития бизнеса. В марте дан старт одноименному проекту центра “Мой бизнес”, обсуждение этой темы продолжим в рамках форума», — отметила директор центра «Мой бизнес» Ирина Корнилова.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.