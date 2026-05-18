На подъездах к Крымскому мосту скопилось 350 машин

После ночного перекрытия Крымского моста на подъездах к переправе скопились сотни автомобилей. Движение по мосту восстановили утром в понедельник.
По данным инфоцентра, на ручной досмотр со стороны Тамани ожидают 150 машин, со стороны Керчи — 200. Время ожидания для водителей составляет около часа.
Мост был перекрыт в 21:02 по московскому времени в воскресенье. Движение по нему восстановили спустя десять с половиной часов. Из-за этого в режим ожидания попали не только автомобили, но и поезда. В результате чего 17 составов в сообщении с Крымом задерживаются в пути.
