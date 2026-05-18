NYP: Не менее 6 американцев подверглись воздействию вируса Эбола в Конго

По меньшей мере шесть граждан США могли заразиться опасным штаммом вируса Эбола в Демократической Республике Конго. Как сообщает NYP, американцы контактировали с вирусом во время недавней вспышки в Центральной Африке.
Издание уточняет, что трое из шести человек имели высокий риск заражения, а у одного уже появились симптомы болезни. Сейчас неизвестно, остаются ли они на территории Конго.
Американский Центр по контролю заболеваний заявил, что организует безопасный вывоз небольшой группы пострадавших граждан США из опасных районов. При этом специалисты подчеркнули, что общий риск для населения Соединенных Штатов остается низким.
Всемирная организация здравоохранения присвоила вспышке статус чрезвычайной ситуации. По последним данным, зафиксировано 10 подтвержденных случаев заражения и 88 смертей, а реальные цифры могут быть гораздо выше.