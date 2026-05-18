МВД РФ предупредило об угрозе государственного доксинга

В целях защиты от доксинга со стороны иностранных государств россиянам следует свести к минимуму объем личной информации в открытом доступе, удалив из публичных профилей домашний адрес, номера телефонов и данные о родственниках. Такой совет дало МВД России в «Вестнике киберполиции».
Доксинг — это сбор и публикация личной информации без согласия для давления, запугивания или травли. В МВД ярким примером такого доксинга назвали украинский ресурс «Миротворец», где выкладывают персональные данные российских военных, журналистов, общественных деятелей и всех, чья позиция не совпадает с интересами украинской стороны.
Такая информация может использоваться для шантажа, мошенничества, вербовки, давления на родственников и терактов, предупредили в ведомстве. Под угрозой не только военные и чиновники, но и общественные активисты, пользователи соцсетей и их близкие.
«Что нужно сделать уже сейчас: минимизировать объем персональной информации в открытом доступе; удалить из публичных профилей домашний адрес, телефоны, данные родственников», — сказано в сообщении ведомства.
В МВД также рекомендовали отказаться от публикации фото с геометками и деталями маршрутов, а также внимательнее относиться к настройкам приватности в аккаунтах. Объектом внимания могут стать не только военнослужащие или госслужащие, но и люди с определенной профессией, общественной деятельностью, публикациями в соцсетях или родственными связями.
Ранее МВД предупредил, что доксинг является распространенной киберугрозой.