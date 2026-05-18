В Костромской области модернизируют офтальмологическую службу

Программу развития офтальмологической службы будут реализовывать в Костромской области в соответствии с целями национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в департаменте информационной политики, анализа и развития коммуникационных ресурсов региона.
Цель программы — повышение качества и доступности медицинской помощи для жителей региона. В ходе нее улучшат специализированную медицинскую помощь в поликлиниках и стационарах, а также междисциплинарное взаимодействие офтальмологов с эндокринологами, неврологами и кардиологами. Будет увеличен спектр выполняемых операций по профилю «офтальмология», уменьшены сроки ожидания приема врачей и специализированной хирургической помощи и снижено количество осложнений среди пациентов с сахарным диабетом.
В ходе реализации программы на базе Костромской областной больницы, Шарьинской центральной районной больницы и школы-интерната Костромской области для слепых и слабовидящих детей создадут кабинеты здоровья. Кроме того, на базе регионального эндокринологического центра будет открыт лазерный кабинет с возможностью углубленной диагностики диабетической ретинопатии.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.