Роспотребнадзор Башкирии напомнил об опасности кишечной инфекции из-за ягод

Роспотребнадзор Башкирии предупредил об опасности заражения кишечной инфекцией после употребления клубники. Сезон местной ягоды уже начался, на прилавках во фруктовых магазинах появился новый урожай.
Специалисты не рекомендуют покупать ягоды у продавцов с обочин дорог, вдоль трасс и в других несанкционированных местах торговли.
«Такие ягоды могут быть загрязнены пылью, выхлопными газами и, как правило, реализуются без документов, подтверждающих качество и безопасность», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.
Также в ведомстве напомнили о важности тщательно промывать ягоды перед употреблением. Плоды спелой клубники часто бывают загрязнены землей. Употребление немытых или небрежно вымытых ягод может привести к заражению кишечными инфекциями и паразитарными заболеваниями.