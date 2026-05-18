Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Американист оценил вероятность удара БПЛА по Флориде со стороны Кубы

Ястребы в Вашингтоне используют дроновую панику как повод начать операцию против Кубы. Об этом пишет политолог Малек Дудаков в своем телеграм-канале. Эксперт ответил, станут ли военные стратеги в Пентагоне открывать второй фронт, пока продолжается война с Ираном.

Авторы и эксперты
Малек Дудаков
Политолог-американист
Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

США опасаются, что Куба может атаковать Флориду беспилотниками. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на разведданные Пентагона. Ране президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что США могут заняться Кубой после Ирана.

Оценивая вероятность такого развития событий, политолог Дудаков обращает внимание, что от острова до берегов Флориды всего 140−150 километров. Кроме того, в заливе Гуантанамо находится самая южная одноименная военно-морская военная база США.

Причем для США может образоваться и опасность закрытия Флоридского пролива, если Куба возьмет пример с Ирана. Через Флоридский пролив идут поставки углеводородов из Карибского бассейна, его перекрытие обрушит нефтяную индустрию США.

Малек Дудаков
политолог

В южной части Флориды у Пентагона находится крупная авиабаза, откуда поднимаются в воздух самолеты для разведывательных полетов над Кубой, Мексикой и Венесуэлой. Эта база может стать удобной целью для атаки дронов, считает Дудаков. Кроме того, возникают угрозы для Майами и Мар-а-Лаго.

Однако сегодня возможности кубинцев ограничены. Американист напоминает, что Куба не располагает такой обширной дроновой индустрией, как Иран. Вашингтон пытается использовать панику вокруг беспилотников как предлог для развязывания операции против Кубы. Однако военные стратеги из Пентагона не спешат открывать второй фронт — ограниченные ресурсы США порядков истощены в противостоянии с Ираном, констатирует эксперт.

Вменяемой защиты от дронов у армии США так и не появилось. Если не считать дефицитные противоракеты за миллионы долларов, которых остро не хватает. Так что конфликт с Кубой может быстро пойти не по плану Белого дома, как это уже случилось с Ираном.

Малек Дудаков
политолог

Последствия войны с Кубой напрямую затронут саму Америку, ведь это уже не далекая заморская кампания, резюмирует Дудаков.

Публикацию Axios о планах Гаваны атаковать дронами США прокомментировал глава МИД Кубы Бруно Родригес. Он заявил, что страна готова ответить на любое нападение извне и будет отстаивать свое право на самооборону «до самого конца».

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше