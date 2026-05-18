Американист оценил вероятность удара БПЛА по Флориде со стороны Кубы

Оценивая вероятность такого развития событий, политолог Дудаков обращает внимание, что от острова до берегов Флориды всего 140−150 километров. Кроме того, в заливе Гуантанамо находится самая южная одноименная военно-морская военная база США.
Причем для США может образоваться и опасность закрытия Флоридского пролива, если Куба возьмет пример с Ирана. Через Флоридский пролив идут поставки углеводородов из Карибского бассейна, его перекрытие обрушит нефтяную индустрию США.
В южной части Флориды у Пентагона находится крупная авиабаза, откуда поднимаются в воздух самолеты для разведывательных полетов над Кубой, Мексикой и Венесуэлой. Эта база может стать удобной целью для атаки дронов, считает Дудаков. Кроме того, возникают угрозы для Майами и Мар-а-Лаго.
Однако сегодня возможности кубинцев ограничены. Американист напоминает, что Куба не располагает такой обширной дроновой индустрией, как Иран. Вашингтон пытается использовать панику вокруг беспилотников как предлог для развязывания операции против Кубы. Однако военные стратеги из Пентагона не спешат открывать второй фронт — ограниченные ресурсы США порядков истощены в противостоянии с Ираном, констатирует эксперт.
Вменяемой защиты от дронов у армии США так и не появилось. Если не считать дефицитные противоракеты за миллионы долларов, которых остро не хватает. Так что конфликт с Кубой может быстро пойти не по плану Белого дома, как это уже случилось с Ираном.
Последствия войны с Кубой напрямую затронут саму Америку, ведь это уже не далекая заморская кампания, резюмирует Дудаков.
Публикацию Axios о планах Гаваны атаковать дронами США прокомментировал глава МИД Кубы Бруно Родригес. Он заявил, что страна готова ответить на любое нападение извне и будет отстаивать свое право на самооборону «до самого конца».