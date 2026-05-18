Более 70% россиян сталкивались с наценками на блюда в сервисах доставки за последний год

Пользователи становятся все более чувствительны к ценам в условиях всеобщего подорожания, поэтому сравнивают их в разных каналах. Часто в соцсетях можно увидеть сообщения о том, что, например, одно и то же блюдо в ресторане стоит по-разному в зависимости от канала продажи. Рестораны нередко выставляют в приложениях агрегаторов цены на 20−30% выше, чем в зале, а в отдельных случаях разрыв доходит до 40%. "Газета.Ru" провела исследование о том, как часто пользователи замечают наценки на доставку еды из ресторанов и выяснила, откуда берется разница в цене. О том, что показал опрос и что об этом думают эксперты — в нашем материале.