В Самарской области прошли учения по уничтожению БПЛА

На одном из полигонов Самарской области прошло масштабное учение мобильных огневых групп спецподразделений СОБР и ОМОН Росгвардии. Основной задачей тренировки стало повышение слаженности действий при противодействии воздушным угрозам.
«В полевых условиях росгвардейцы отработали поражение воздушных целей различного типа. Огонь велся как с пулеметных турелей, так и из иного автоматического оружия. Особое внимание уделялось тактико-ситуационным стрельбам — бойцы оттачивали навыки стрельбы по движущимся объектам, имитирующим БПЛА противника», — рассказали в ведомстве.
В ходе учения инструкторы неоднократно моделировали внезапное изменение оперативной обстановки. Личный состав продемонстрировал умение быстро адаптироваться под ситуацию.