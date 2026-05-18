В Волгоградской области туроператоры посетили Дубовский район

Туроператоры Волгоградской области ознакомились с туристическими объектами Дубовского района. Инфотур прошел в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в центре развития туризма и международного сотрудничества региона.
Мероприятие объединило около 10 представителей туркомпаний. Первой точкой маршрута стала винодельня «Хвалынский берег». Там гости ознакомились с процессом производства местных вин и узнали о традициях изготовления самого северного вина юга России. Далее участники посетили осетрово‑форелевую ферму «Дубовочка», где узнали о тонкостях выращивания ценных пород рыб и увидели производственные процессы изнутри.
Завершился информационный тур в отеле «Пристань». Там участники оценили номерной фонд с видом на Волгоградское водохранилище, а также осмотрели зоны отдыха — террасу, беседку и зону барбекю. Кроме того, они изучили возможности размещения больших групп и обсудили с администрацией варианты пакетных предложений для разных категорий туристов.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.