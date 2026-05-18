Более 100 событий запланировано на День города Сочи в 2026 году

Подготовка к празднованию Дня города, которое в 2026 году состоится 30 мая, активно ведется в Сочи. Организационный комитет под руководством мэра Андрея Прошунина рассмотрел программу мероприятий, вопросы обеспечения безопасности и концепцию оформления курорта.

По словам градоначальника, в этом году программа торжеств объединит свыше 100 различных событий. В течение трех дней во всех районах Сочи будут проходить концерты, экскурсии, а также спортивные и культурные акции. Отдельное внимание в ходе подготовки было уделено визуальному оформлению города. Как отметил Андрей Прошунин, концепция приурочена к Году единства народов России и основана на уважении к традициям, многонациональной культуре и атмосфере гостеприимства. Планируется, что праздничные флаги и тематическое оформление улиц, общественных пространств, магазинов и санаторно-курортных объектов создадут единое праздничное пространство. Задача организаторов — наполнить День города позитивными эмоциями и яркими впечатлениями для всех жителей и гостей курорта.

Основные торжества начнутся 30 мая с церемонии поднятия флага Сочи на площади Флага. Для каждого района разработана собственная программа, включающая концерты, фестивали, спортивные и культурные мероприятия. Праздничные события затронут не только центр города, но и сельские населенные пункты, где учреждения культуры подготовили концертные и интерактивные программы для местных жителей и туристов.