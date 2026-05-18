В России предложили повысить возраст молодёжи до 39 лет

В России могут пересмотреть возрастные границы молодёжи. Главный внештатный гериатр Министерства здравоохранения РФ Ольга Ткачёва предложила считать молодыми людей до 39 лет включительно. Свою позицию она изложила в беседе с ТАСС.
По словам эксперта, такое расширение связано с демографическими изменениями и ростом продолжительности жизни. Процесс старения в стране идёт медленнее, чем предполагалось, что позволяет людям дольше сохранять активность, работоспособность и социальную привлекательность.
Ткачёва связывает это с улучшением медицинского обслуживания, повышением уровня жизни и развитием технологий, позволяющих сохранять здоровье. Увеличение активного периода, по её мнению, открывает перед людьми больше возможностей для получения образования, смены профессии и карьерного роста.
Сейчас в России официально к молодёжи относят граждан от 14 до 35 лет включительно. Если возрастную планку поднимут до 39 лет, это может затронуть программы поддержки — в первую очередь жилищные и образовательные льготы.
Ранее мы писали о том, что новосибирцев могут оштрафовать за фото в купальниках на аватарках
Вера Ветрова