И. Метшин о цветочном оформлении: «Это создает атмосферу доброжелательности и красоты в нашем городе»

Площадь цветочного оформления Казани в этом году увеличат в три раза по сравнению с прошлым сезоном. Всего в городе высадят цветы на территории более 22 тыс.кв.м, охватив 68 улиц. Яркие композиции появятся как на ключевых магистралях, так и на въездных группах. О планах по цветочному оформлению сообщил на деловом понедельнике председатель комитета внешнего благоустройства Казани Альберт Шайнуров.
В этом сезоне город украсят более 20 видов рассады: от привычных бегоний и петуний до георгинов и сальвий, адаптированных к климатическим условиям Татарстана. Отметим, цветы для оформления выращены в новом тепличном комплексе «Горводзеленхоза» по ул. Даурской.
Мы рады, что цветочное оформление прирастает возможностями и по количеству, и по тем видам цветов, которые новая теплица позволяет нам растить и высаживать в грунт. К оформлению присоединяется бизнес. Рестораны, кафе, гостиницы, офисы, собственники зданий, продолжая желание жить и видеть Казань комфортной, благоустроенной, вкладываются в цветочное оформление. Все это создает, безусловно, атмосферу доброжелательности и красоты в нашем городе. Поэтому присоединяюсь к словам благодарности.
Новые цветники разобьют на улице Вишневского и площади Тысячелетия. Одной из самых заметных локаций станет въезд в город со стороны Оренбургского тракта — там создадут протяженную композицию из петуний длиной почти две тысячи погонных метров.
Городская эстетика дополнится вертикальным озеленением: вдоль 30 центральных улиц, включая улицы Кремлевскую, Пушкина, Муштари, Альберта Камалеева и Павлюхина, установят свыше двух тысяч цветочных кашпо. Для их оформления потребуется порядка 30 тыс. ампельных петуний.
Разнообразие в городскую среду внесут 20 объемных композиций, состоящих из 70 отдельных фигур. Казань украсят цветочные арт-объекты, среди которых «Барс», «Лебеди», «Цветочное дерево», а также сказочные композиции в духе «Алисы в стране чудес» и спортивные символы — «Стена ФИФА», «Бутса» и «Свисток».
За разработкой дизайн-схем и последующим обслуживанием цветников следит «Горводзеленхоз». Специалисты предприятия обеспечат полный цикл ухода за растениями — от полива до подкормки — вплоть до наступления осени.