И. Метшин о цветочном оформлении: «Это создает атмосферу доброжелательности и красоты в нашем городе»

Площадь цветочного оформления Казани в этом году увеличат в три раза по сравнению с прошлым сезоном. Всего в городе высадят цветы на территории более 22 тыс.кв.м, охватив 68 улиц. Яркие композиции появятся как на ключевых магистралях, так и на въездных группах. О планах по цветочному оформлению сообщил на деловом понедельнике председатель комитета внешнего благоустройства Казани Альберт Шайнуров.