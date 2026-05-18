Из Геленджика в Сочи запустят морское сообщение

20 мая между Геленджиком и Сочи начнет курсировать скоростной пассажирский катамаран «Комета». Путешествие займет всего от 3 до 4 часов. Больше не нужно тратить долгие часы на автобусе или машине, особенно если нужно успеть на самолет.
— Маршрут позволит жителям и гостям Геленджика легко добираться до Сочи, минуя пробки и пересадки, — отметили в компании-перевозчике.
Стоит отметить, что морское сообщение между Сочи и Абхазией также активно развивается. С 15 мая уже возобновлены рейсы скоростной «Кометы» из Сочи в Сухум.
КОНКРЕТНО Сколько стоит билет?
Взрослый билет: 6000 рублей. Детский билет (от 3 до 14 лет): 3000 рублей.
Абхазия: от древнего царства до независимости — история, факты и современный статус
Абхазия — регион на черноморском побережье Кавказа с богатой историей и сложным политическим статусом. Это частично признанное государство, независимость которого признают только пять стран ООН (Россия, Венесуэла, Сирия, Никарагуа и Науру), а также частично признанная Южная Осетия и непризнанное Приднестровье. Вануату и Тувалу — отозвали решение о признании независимости Абхазии. Тем не менее, здесь уже сложилась полноценная государственная система — со своим правительством и политическими институтами. Рассказываем, где находится Абхазия, и как она устроена.