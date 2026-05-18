В Казани садоводов предупредили об опасности костров

В садовых товариществах под Казанью прошел рейд сотрудников госпожнадзора. Об этом информирует Главное управление МЧС России по республике.
Основная цель проверки состоит в том, чтобы предотвратить случаи разведения костров и сжигания отходов. В мероприятии участвовали специалисты отдела надзорной деятельности и профилактической работы, ответственного за Зеленодольский район.
Несмотря на то, что 11 мая завершился особый противопожарный режим, важно продолжать соблюдать повышенные меры предосторожности, предупреждают представители МЧС садоводов.
Напомним, в ряде регионов ПФО, в том числе и в Татарстане, в мае 2026 года ожидается повышенная пожароопасность. Прогнозируется превышение среднемноголетних значений.