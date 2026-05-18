Мошенники придумали схему с обвинениями в спонсировании терроризма

Мошенники придумали схему с резервным фондом для хищений средств россиян.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Мошенники под видом спецслужб обвиняют россиян в спонсировании терроризма и требуют перевести деньги в резервный фонд, следует из материалов правоохранительных органов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Сперва аферисты от имени бывшего начальника жертвы предупреждают о проверке якобы в связи с утечкой данных. Некоторое время спустя злоумышленники, представляясь уже сотрудниками спецслужб, заявляют, что с его счетов проходили платежи, связанные с финансированием преступлений. Затем мошенники предлагают решить вопрос путем перевода всех сбережений в некий «резервный фонд».

Как рассказали правоохранители, в одном случае гражданин, став жертвой такой схемы, перевел на резервный фонд мошенников более 41 миллиона рублей.

Сотрудники правоохранительных органов и банков никогда не звонят гражданам с просьбами перевести деньги на «безопасные счета» и в «резервные фонды», отмечается в материалах.