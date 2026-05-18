Названа дата открытия купального сезона в Челябинской области

В Челябинской области с 1 июня официально стартует купальный сезон. Об этом сообщили в министерстве общественной безопасности.
В этот день в муниципалитетах откроют пляжи, оборудованные спасательными постами и всем необходимым для безопасного отдыха.
В министерстве призывают не купаться в местах, где это делать запрещено.
Отметим, что в Челябинске пляжи открылись на две недели раньше — с 15 мая. За выходные пляжи посетили четыре тысячи человек. Нескольким отдыхающим потребовалась помощь.
В прошлом году на челябинских пляжах отдохнули почти 100 тысяч человек.