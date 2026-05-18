Как воры-домушники метят квартиры перед взломом

Такие знаки, получившие в криминальной среде название «сторожки» или воровские метки, позволяют преступникам быстро и без лишних усилий понять, когда жилье пустует, а также спланировать дальнейшие действия, сообщает ИА DEITA.RU.
Метки классифицируют по трем основным типам: проверка наличия людей, скрытые знаки и символы, а также пассивные маркеры, свидетельствующие о наблюдении.
Первый тип — проверка присутствия, включает в себя оставление различных предметов, предназначенных для определения, кто именно находится дома. Например, через вставленные между дверью и косяком кусочки бумаги, фольги, нитки, спички или рекламные буклеты воры получают сигнал о том, что в квартире нет жильцов. Аналогично на пороге могут оставлять мелкие предметы — монетки, мусор или камешки, а также подкладывать под коврик сухую шелуху или кусочек печенья, чтобы при наступании услышать характерный хруст и выяснить, есть ли кто дома. Для проверки состояния замка используют прозрачную нить или скотч, что позволяет определить, открывалась ли дверь.
Вторая категория — скрытые знаки и рисунки, часто выполняемые мелом, карандашом или маркером. Такие знаки могут быть оставлены на дверных косяках, стенах подъезда или возле почтовых ящиков. Мелкие крестики и галочки сигнализируют о готовности квартиры к взлому или о том, что она уже заметна для преступников. Цифры могут указывать на количество людей в квартире или оптимальное время для совершения кражи. Например, часы или день недели. Буквенные коды несут более конкретную информацию: буква «П» свидетельствует о перспективах кражи, а «О» обозначает, что объект находится под наблюдением или охраной.
Третий тип — пассивные маркеры, связанные с наблюдением за жильем без входа. Ворам достаточно заметить переполненный почтовый ящик с большим количеством газет и счетов, чтобы понять, что хозяева давно отсутствуют. Также есть признаки в виде приклеенных рекламных листов, скопившихся в ручке двери, или неподвижно расположенных штор. Наличие постоянно открытых или закрытых занавесей на окнах, не меняющихся на протяжении недель, также свидетельствует о вероятном отсутствии владельцев.
При обнаружении подобных меток гражданам рекомендуется немедленно убрать их: снять скотч, стереть маркер, выбросить бумажку или монету. В случае если метку заметили у соседей, которые покинули квартиру, стоит убрать её, чтобы снизить риск проникновения злоумышленников и защитить их имущество от посягательств.
Кроме этого, важно соблюдать повышенную бдительность. Рекомендуется проверить исправность замков, не оставлять окна открытыми на ночь или во время длительной отлучки, особенно на нижних и верхних этажах. Также полезно предупредить соседей о необходимости быть внимательными к необычным признакам и соблюдать меры предосторожности, чтобы избежать потенциальных преступных посягательств, пишет портал «Дом Mail».