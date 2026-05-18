Как воры-домушники метят квартиры перед взломом

Первый тип — проверка присутствия, включает в себя оставление различных предметов, предназначенных для определения, кто именно находится дома. Например, через вставленные между дверью и косяком кусочки бумаги, фольги, нитки, спички или рекламные буклеты воры получают сигнал о том, что в квартире нет жильцов. Аналогично на пороге могут оставлять мелкие предметы — монетки, мусор или камешки, а также подкладывать под коврик сухую шелуху или кусочек печенья, чтобы при наступании услышать характерный хруст и выяснить, есть ли кто дома. Для проверки состояния замка используют прозрачную нить или скотч, что позволяет определить, открывалась ли дверь.