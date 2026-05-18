Белорусы продолжают обращаться в МВД из-за звонков мошенников

В ведомстве уточнили, что благодаря оперативности сотрудников и бдительности граждан удалось предотвратить большинство злодеяний.
«Зарегистрировано три преступления, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий», — говорится в сообщении.
В МВД заблокировали возможность совершения платежей в адрес 17 иностранных платежных реквизитов, которые использовали злоумышленники. Также удалось приостановить расходные операции по 70 счетам.
По данным МВД, оперативники задержали курьера, работавшего в интересах аферистов. У него изъяли 15 тысяч рублей.
Телефонные мошенничества пока являются самым популярным способом обмана. Затем идут аренда жилья и хищения с использованием соцсетей.
Правоохранители продолжают работу по выявлению и пресечению мошеннических действий. В МВД рекомендуют при общении с мошенниками по телефону прекратить разговор и сообщить в милицию по номеру 102.