Поиск Яндекса
Ричмонд
+35°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белорусы продолжают обращаться в МВД из-за звонков мошенников

МИНСК, 18 мая — Sputnik. Порядка 100 сообщений поступило в милицию за истекшие 24 часа от жителей Беларуси по поводу звонков телефонных мошенников, сообщили в пресс-службе МВД.

В ведомстве уточнили, что благодаря оперативности сотрудников и бдительности граждан удалось предотвратить большинство злодеяний.

«Зарегистрировано три преступления, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий», — говорится в сообщении.

В МВД заблокировали возможность совершения платежей в адрес 17 иностранных платежных реквизитов, которые использовали злоумышленники. Также удалось приостановить расходные операции по 70 счетам.

По данным МВД, оперативники задержали курьера, работавшего в интересах аферистов. У него изъяли 15 тысяч рублей.

Телефонные мошенничества пока являются самым популярным способом обмана. Затем идут аренда жилья и хищения с использованием соцсетей.

Правоохранители продолжают работу по выявлению и пресечению мошеннических действий. В МВД рекомендуют при общении с мошенниками по телефону прекратить разговор и сообщить в милицию по номеру 102.