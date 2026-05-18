Студенты тюменского вуза изучили основы бизнес-планирования

Участниками тренинга «Основы бизнес-планирования» стали студенты Тюменского индустриального университета. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в фонде «Инвестиционное агентство Тюменской области».
Экспертом курса стала тренер Национального агентства развития предпринимательства «Мой бизнес», сотрудник регионального центра инжиниринга АНО «Агентство инноваций» Мария Радион. В течение недели студенты изучали анализ аудитории и клиентоориентированность, формирование и оценку идей, формы организации бизнеса и налоговые режимы, разработку бизнес-плана и расчет экономической эффективности проекта.
Кроме того, они обучались продвижению в соцсетях и маркетинговой стратегии, поиску источников стартового капитала, работе в команде и способам получения господдержки бизнеса. Также студентам рассказали о публичных выступлениях. В завершение эксперты поделились с участниками обратной связью и советами, как доработать бизнес-идею.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.