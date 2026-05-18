Югорскую продукцию представили на фестивале-ярмарке в Китае

Продукцию из Ханты-Мансийского автономного округа представили на фестивале-ярмарке «Сделано в России», которая проходит с 17 по 21 мая в Китае. Участие в таких мероприятиях отвечает задачам национального проекта «Международная кооперация и экспорт», сообщили в департаменте промышленности региона.
Посетителей ждет масштабная экспозиция. Более 100 российских производителей представили широкий ассортимент товаров: от продуктов питания и косметики до ювелирных изделий. Также там презентованы услуги туристических компаний и образовательных платформ из более чем 40 регионов России.
На мероприятии организованы стенды, посвященные промышленному потенциалу Югры: армированным модулям, продукции и пиломатериалам лесопромышленного комбината «Хольц». Кроме того, там презентованы ключевые вузы региона с акцентом на образовательные программы для иностранных студентов. Также на фестивале представлен туристический потенциал Ханты-Мансийского автономного округа.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.