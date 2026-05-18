Петербургские зоологи подтвердили существование тихоходок в северных морях

Тихоходки относятся к одной из групп морских мейобентосных, то есть мелких и обитающих у дна организмов. Их обнаружили в Белом, Баренцевом, Карском морях и море Лаптевых. Ученые измерили длины частей тела, полученные данные помогли точно отделить друг от друга два описанных учеными вида. Также специалисты исследовали мелкие детали микроскопических организмов при помощи электронного микроскопа и выделили ДНК тихоходок. В дальнейшем зоологи СПбГУ планируют провести молекулярные исследования организмов, обнаруженных в Балтийском море.