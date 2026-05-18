Свыше 200 студентов Казани будут работать вожатыми в загородных лагерях

В загородных лагерях Казани практику пройдут более 200 студентов педагогических вузов. Все они завершили образовательную программу, успешно сдали экзамены и готовы к работе с детьми. Обучение организовал центр "Ял совместно со студенческими трудовыми отрядами Республики Татарстан. Об это на аппаратном совещании рассказал руководитель комитета по делам детей и молодежи Дмитрий Хвостиков.
Третий год подряд центр «Ял» совместно с центром занятости Казани реализует проект по трудоустройству помощников вожатых. Этим летом планируется принять на работу 40 подростков в возрасте от 14 до 17 лет. За одну смену продолжительностью 18 дней участники проекта смогут заработать от 10,5 до 12,5 тысячи рублей.
Как отметил Дмитрий Хвостиков, программа пользуется высокой популярностью среди подростков: на каждое место уже претендуют несколько человек.
В целом, в загородных лагерях Центра «Ял» практически завершено комплектование штата к летней оздоровительной кампании. На сегодняшний день персонал укомплектован на 99%, продолжается работа по привлечению медицинских кадров, закупке препаратов и оборудования.