Свыше 200 студентов Казани будут работать вожатыми в загородных лагерях

В загородных лагерях Казани практику пройдут более 200 студентов педагогических вузов. Все они завершили образовательную программу, успешно сдали экзамены и готовы к работе с детьми. Обучение организовал центр "Ял совместно со студенческими трудовыми отрядами Республики Татарстан. Об это на аппаратном совещании рассказал руководитель комитета по делам детей и молодежи Дмитрий Хвостиков.