Башкирия вошла в топ-5 по итогам олимпиады школьников

Башкирия сохранила 5 место в рейтинге регионов по количеству участников, направленных на заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников. Об этом сегодня на оперативном совещании правительства доложил министр просвещения республики Ильдар Мавлетбердин.
«Республика Башкортостан традиционно входила в десятку сильнейших регионов по результатам участия в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников, теперь мы в пятерке лучших субъектов страны», — подчеркнул министр.
Состав сборной республики на заключительном этапе вырос до 193 человек — годом ранее было 153, а в 2024-м — 113. Общее число победителей и призёров в 2026 году составило 78 человек: 13 победителей и 65 призёров. В 2025 году было 11 победителей и 46 призёров.
«Это лучший, триумфальный результат республики за весь период участия в олимпиадном движении», — отметил Ильдар Мавлетбердин.
Особо министр выделил сборную по химии, завоевавшую 14 наград (2 победителя и 12 призёров), и сборную по праву, которая принесла в копилку республики 11 дипломов, в том числе двух абсолютных победителей.
География победителей и призёров в этом году охватывает 14 муниципалитетов: Уфу, Стерлитамак, Салават, Октябрьский, Нефтекамск, Сибай, а также Мелеузовский, Альшеевский, Янаульский, Туймазинский, Кугарчинский, Миякинский, Уфимский и Белебеевский районы.
Подготовка сборной велась в рамках образовательного проекта «Аврора. Взлёт». В 2026 году удалось существенно увеличить число участников олимпиадного движения: в школьном этапе приняли участие 308 тысяч ребят — почти на 90 тысяч больше, чем в прошлом году. Республика побила собственный рекорд по количеству участий, зафиксировав более 1 миллиона олимпиадников.
