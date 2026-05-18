В Кургане открыли веревочный парк

Веревочный городок «Забава Парк» начал работать в Кургане в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в городской администрации.
Парк включает трассы с разным уровнем сложности для детей в возрасте от 3 до 7 лет, ребят старше 7 лет и взрослых. Конструкции предполагают два кольцевых маршрута по 14 этапов или 17 этапов. В веревочном городке произведено детальное проектирование и привязка элементов трассы к деревьям.
По словам инвестора Андрея Петрова, на финальной стадии находится и строительство двухэтажного административного здания площадью 180 кв. м с навесом. Он отметил, что там разместятся несколько залов для проведения мероприятий, в том числе зал с VR-ареной. Пространство будет предназначено для командных игр в виртуальной реальности, где участники смогут свободно перемещаться по площадке.
