В России появятся новые учебники по обществознанию

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Единые государственные учебники по обществознанию для 9−10-х классов появятся в российских школах с 1 сентября 2026 года, а для 11-х классов — с 1 сентября 2027 года, сообщил референт Управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере, ответственный секретарь единой линейки учебников по истории и обществознанию Владислав Кононов.
«С 1 сентября этого года 9−10-е классы переходят на новые государственные учебники обществознания, 11-й класс продолжает последний год изучать старый курс… А с 1 сентября 2027 года в школы заходит и третий государственный учебник — обществознание для 11-х классов», — сказал Кононов на Конференции учителей истории и обществознания.
Ранее замглавы Минпросвещения РФ Ольга Колударова заявила, что заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев стал главным редактором новых школьных учебников по обществознанию для 9−11-х классов.