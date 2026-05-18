В России появятся новые учебники по обществознанию

Кононов: новый учебник обществознания для 11-х классов введут с 2027 года.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Единые государственные учебники по обществознанию для 9−10-х классов появятся в российских школах с 1 сентября 2026 года, а для 11-х классов — с 1 сентября 2027 года, сообщил референт Управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере, ответственный секретарь единой линейки учебников по истории и обществознанию Владислав Кононов.

«С 1 сентября этого года 9−10-е классы переходят на новые государственные учебники обществознания, 11-й класс продолжает последний год изучать старый курс… А с 1 сентября 2027 года в школы заходит и третий государственный учебник — обществознание для 11-х классов», — сказал Кононов на Конференции учителей истории и обществознания.

Ранее замглавы Минпросвещения РФ Ольга Колударова заявила, что заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев стал главным редактором новых школьных учебников по обществознанию для 9−11-х классов.

Совет безопасности РФ: ключевой орган принятия стратегических решений
Совет безопасности РФ — один из важнейших государственных органов, который занимается вопросами национальной безопасности, обороны и стратегического планирования. В этом материале — подробная информация о том, как появился Совбез РФ, кто в него входит, какие задачи он выполняет и какое значение имеет для государства.
