«Наперегонки со счастьем»: в Казани пройдет традиционный инклюзивный велозаезд

В столице РТ этим летом АНО «Добрая Казань» традиционно организует масштабную инклюзивную развлекательную программу. Ребят ждут мастер-классы, автобусные экскурсии, а также традиционный инклюзивный велозаезд. О том, как пройдет инклюзивное лето в Казани, рассказала директор АНО «Добрая Казань» Татьяна Мерзлякова.
В преддверии Дня защиты детей, 24 мая, в парке «Черное озеро» пройдет традиционная благотворительная регата от проекта «Клуб капитанов». Мероприятие проходит пятый год и ежегодно направляет средства на поддержку проектов «Доброй Казани».
В День защиты детей, 1 июня, в Центре уникальных ремесел ребята с инвалидностью выступят с творческими номерами и примут участие в ремесленных мастер-классах.
Во дворе инклюзивного центра «Тылсым» 2 июня пройдет большой интерактивный праздник для ребят с ОВЗ и нормотипичных детей.
Главным же событием и символом открытия летнего сезона станет традиционный инклюзивный велозаезд «Наперегонки со счастьем», который пройдет 9 июня в парке «Елмай». Ребятам с ОВЗ предстоит проехать 500 метров на специализированных велосипедах. Ежегодно семейный праздник объединяет более 100 детей.
Наперегонки со счастьем — это не просто велозаезд, это большой семейный праздник для всех возрастов, где каждый участник — победитель.
Спикер рассказала, что на бульваре по ул. Серова открылся бесплатный прокат особенных велосипедов для ребят с инвалидностью. Он работает со вторника по воскресенье с 11:00 до 19:00. А в службе проката трудоустроены ребята с ментальной инвалидностью. «Благодаря поддержке команды дирекции парков и скверов ребята смогли освоиться и стать частью парковой истории», — добавила спикер.
Также летом для многодетных семей и семей с детьми с инвалидностью в городах Татарстана и России будут организованы автобусные экскурсии. Заявки принимаются от благотворительных фондов Казани для своих подопечных, каждый фонд может воспользоваться автобусом «Доброй Казани» три раза за лето.
Завершится инклюзивное лето лагерной сменой для волонтеров на территории лагеря «Добрый», которая пройдет в начале сентября, в день рождения «Доброй Казани».
«Данные смены являются поощрением для ребят, которые помогают проекту “Добрая Казань” в течение года, и нашей формой благодарности им», — заключила директор АНО «Добрая Казань».