«Наперегонки со счастьем»: в Казани пройдет традиционный инклюзивный велозаезд

Спикер рассказала, что на бульваре по ул. Серова открылся бесплатный прокат особенных велосипедов для ребят с инвалидностью. Он работает со вторника по воскресенье с 11:00 до 19:00. А в службе проката трудоустроены ребята с ментальной инвалидностью. «Благодаря поддержке команды дирекции парков и скверов ребята смогли освоиться и стать частью парковой истории», — добавила спикер.