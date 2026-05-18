В приложении московского метро появилась опция аренды электроскутеров

«Сегодня в парке “Велобайк” более 9 тыс. велосипедов и 4 тыс. электроскутеров. Для повышения доступности сервиса мы интегрировали его в приложение “Метро Москвы”. Это сделает аренду транспорта для жителей и гостей столицы еще проще и удобнее», — привели в департаменте слова заммэра столицы Максима Ликсутова.