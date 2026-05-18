Сезон клещей в Крыму: сколько укусов зафиксировано и как себя защитить

«В случае, если клещ все же присосался, лучше сразу обратиться в ближайший травматологический пункт или поликлинику по месту жительства. Если же такой возможности нет — клеща нужно вытащить самостоятельно, ходить с ним не надо. Аккуратно, выкручивающими движениями, разные способы можно посмотреть в интернете на официальных сайтах. Выдергивать его нельзя. Также не нужно использовать масло или выжигать клеща спичкой — под действием агрессивных веществ он может выпустить в рану инфицированную жидкость», — настаивает Мохова.