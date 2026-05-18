Сезон клещей в Крыму: сколько укусов зафиксировано и как себя защитить

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая — РИА Новости Крым. Число обращений по поводу укусов клещей в Крыму и Севастополе снизилось по сравнению с прошлым годом и составляет 555 случаев, при этом заболеваемость иксодовым клещевым боррелиозом немного выросла. Об этом РИА Новости Крым сообщила главный специалист-эксперт отела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Лейла Мохова.

Источник: РИА "Новости"

Ситуация в Крыму и Севастополе.

По словам Моховой, в этом году ситуация по клещам на полуострове стабильная и не превышает средних многолетних показателей, однако обращения со стороны жителей и гостей региона традиционно фиксируют.

«Всего по Крыму и Севастополю обратилось 555 человек. Также на текущую дату зафиксировано девять случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом», — озвучила статистику Мохова.

При этом, по ее словам, на аналогичную дату 2025 года было зафиксировано восемь случаев иксодового клещевого боррелиоза, а в целом обращений по укусам было больше — 724 случая.

Для предотвращения угрозы и профилактики появления клещей на полуострове ведется акарицидная обработка, продолжает специалист. Эту работу проводят на всех официальных туристических маршрутах, в популярных местах отдыха на природе, скверах и парках.

«На сегодня на территории Крыма и Севастополя обработано 1 763 гектара. Эта работа продолжится до октября», — проинформировала собеседник агентства.

Как уберечься от клещей.

«При выходе в лесные, предгорные, горные массивы, парки, скверы — в общем, везде, где есть потенциальная угроза, первым делом необходимо использовать репелленты. Существуют специальные — противоклещевые. Их используют только на одежду и их запах отпугивает клещей», — продолжает эксперт.

По ее словам, одежду лучше обработать заранее, чтобы она успела проветриться — это поможет избежать нежелательных реакций на коже. При этом, собираясь в поход, на пикник или просто на прогулку в лесную или парковую зону, одеться лучше в светлое — так клеща легче заметить. Еще одно правило — внимательное самоосматривание, которое следует проводить регулярно, лучше — раз в час.

«В случае, если клещ все же присосался, лучше сразу обратиться в ближайший травматологический пункт или поликлинику по месту жительства. Если же такой возможности нет — клеща нужно вытащить самостоятельно, ходить с ним не надо. Аккуратно, выкручивающими движениями, разные способы можно посмотреть в интернете на официальных сайтах. Выдергивать его нельзя. Также не нужно использовать масло или выжигать клеща спичкой — под действием агрессивных веществ он может выпустить в рану инфицированную жидкость», — настаивает Мохова.

Далее клеща нужно поместить в чистую плотно закрывающуюся емкость — стеклянную или пластиковую, с капелькой воды или слегка смоченной ватой, чтобы клещ не высох, и отнести в лаборатории «Центра гигиены и эпидемиологии», расположенную в Симферополе по Набережной, 67. Или же в любую аккредитованную частную лабораторию.

При положительном результате исследования необходимо немедленно обратиться к врачу-инфекционисту.

В этом году очень влажная и при этом теплая весна в Крыму создала благоприятные условия для активности иксодовых клещей, каждый из которых потенциально опасен как переносчик заболевания, способного привести к летальному исходу, предупреждал ранее главный внештатный эпидемиолог департамента здравоохранения Севастополя Сергей Грыга.

