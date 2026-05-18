В мэрии Екатеринбурга перекрыли вход после обрушения фасада

Вход в мэрию Екатеринбурга перекрыли после частичного обрушения фасада.

Источник: Комсомольская правда

В мэрии Екатеринбурга перекрыли вход после частичного обрушения фасада. Инцидент произошел утром 15 мая. От колонны у центрального входа в администрацию отвалилось несколько кирпичей, на место сразу прибыла строительная техника и рабочие.

— Вход огорожен. Все колонны обтянуты сетками темно-зеленого цвета, — сообщает читатель «КП-Екатеринбург».

Произошедшее также прокомментировал telegram-канал «Екатеринбург. Главное», близкий к мэрии. Там сообщили, что причиной обрушение произошло из-за влажности и перепада температур. Ранее уже прошел аукцион на определение подрядчика, который займется проведением аварийных работ, подписание контракта запланировано на период с 25 мая по 3 июня.