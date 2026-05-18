Электромонтер из Башкирии выиграл в лотерею

Миллионер работает электромонтером и параллельно учится на инженера.

Источник: Комсомольская правда

Житель Башкирии Александр К. стал миллионером: он выиграл в государственную лотерею 1 млн рублей. По признанию самого счастливчика, это не первый его успех. Раньше он уже выигрывал около 65 тысяч рублей и тогда вложил эти деньги в строительство собственного дома. Теперь удача улыбнулась ему снова.

Мужчина поделился историей своего выигрыша. Он проснулся утром в выходной, изучил архив тиражей, а потом купил три билета в мобильном приложении. После этого поехал на стройку и занимался проводкой и шпаклевкой стен. Во время смены на телефон пришло смс-уведомление о выигрыше, но он сначала не обратил на него внимания, и только через два часа после розыгрыша зашел в приложение и увидел сумму.

— У меня перехватило дыхание. Я сразу позвонил родителям, чтобы поделиться новостью, они были очень рады, — вспоминает Александр.

В обычной жизни мужчина работает электромонтером и одновременно учится в институте на инженера. В свободное время любит ездить на рыбалку с отцом. Выигранные деньги победитель планирует потратить на погашение долгов и частичное закрытие ипотеки за дом.