Электромонтер из Башкирии выиграл в лотерею

Мужчина поделился историей своего выигрыша. Он проснулся утром в выходной, изучил архив тиражей, а потом купил три билета в мобильном приложении. После этого поехал на стройку и занимался проводкой и шпаклевкой стен. Во время смены на телефон пришло смс-уведомление о выигрыше, но он сначала не обратил на него внимания, и только через два часа после розыгрыша зашел в приложение и увидел сумму.