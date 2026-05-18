В Нижегородской области более 450 школьников посетили филиал МИФИ

Свыше 450 школьников стали участниками дня открытых дверей в Саровском физико-техническом институте — филиале Национального исследовательского ядерного университета МИФИ. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Новые атомные и энергетические технологии», сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Участниками стали школьники из разных районов Нижегородской области и Республики Мордовии, а также из Санкт-Петербурга, Карелии, Марий Эл, Костромской и Свердловской областей. Кроме того, для гостей были организованы презентационные мероприятия на факультетах, кафедрах и в научных лабораториях. Состоялись консультации по поступлению в университет МИФИ, встречи с руководством, преподавателями и студентами и экскурсии по городу Сарову.
«Чем объяснить такое доверие и интерес к Саровскому физтеху? Ответ очевиден: 70-летние традиции инженерно-физического образования, качественная подготовка, сильнейший коллектив преподавателей, лучшие образовательные программы, современная лабораторная база, оборудованные аудитории, уникальные площадки ВНИИЭФ для прохождения практики и яркая студенческая жизнь, которая не затихает ни на один час. Все это вместе делает Саровский физико-технический институт одним из ведущих региональных подразделений Ядерного университета МИФИ», — отметили в филиале вуза.
Нацпроект «Новые атомные и энергетические технологии» поможет России стать мировым лидером в атомной и новой энергетике, достичь технологического суверенитета и энергетической безопасности, чтобы у каждого жителя страны дома были свет, тепло и доступная энергия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.