МЧС предупредили нижегородцев об аномальной жаре 20−21 мая

Синоптики и МЧС предупреждают о высоком риске лесных пожаров и происшествий на воде 20 и 21 мая.

Аномально жаркая погода сохранится в Нижнем Новгороде и области 20−21 мая. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону со ссылкой на данные ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС». Среднесуточная температура воздуха в эти дни окажется на 7 градусов и более выше климатической нормы.

В ведомстве предупреждают, что из-за зноя резко повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. Прогнозируется рост числа очагов природных пожаров, существует угроза распространения огня на населенные пункты, а также ожидается увеличение количества происшествий на водных объектах.

Нижегородцев убедительно просят строго соблюдать правила пожарной безопасности: не разводить костры в лесах и не жечь мусор на дачных участках. Также спасатели рекомендуют меньше находиться на открытом солнце и быть аккуратнее во время отдыха у водоемов.

Ранее сообщалось, что магнитную бурю прогнозируют в Нижегородской области 18 мая.

