Два человека погибли и шестеро ранены при атаках ВСУ в Черноземье за выходные

В Курской области пострадали три человека, никому из них госпитализация не потребовалась. Как сообщил губернатор Александр Хинштейн, 35-летний мужчина получил множественные осколочные ранения, рваные раны левого предплечья, кисти, коленного сустава в деревне Надеждовка Льговского района. Также поврежден погрузчик. У хутора Фонов Рыльского района пострадала 69-летняя женщина: у нее осколочные ранения правого бедра. В деревне Некрасово того же муниципалитета 66-летний мужчина попал под удар дрона, работая в саду.