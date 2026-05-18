В Красноярске продолжается обработка городских локаций от клещей

В Красноярске продолжается акарицидная обработка городской территории. За последнюю неделю специалисты распылили специальные, безопасные для людей и животных составы в скверах «Зелёный берег», Победителей, Полтавский, Пограничников, а также в зеленых зонах вдоль улиц Ферганской, Комарова, Утренней и проспекта Ульяновского. Обезопасили участки возле детской площадки «Маленький Татышев» и площадки для выгула собак в Татышев-парке. На очереди: бульвар Ботанический, скверы «ЛесОК» и «Юнга», а также участки возле школы на Шевченко, 56, и Лысой горы в районе жилых домов, сообщили в мэрии Красноярска. Всего в 2026 году только за счет бюджетных средств будет обработано более 606 гектаров — это участки, которые определены Роспотребнадзором. Собственники частных и дворовых территорий должны организовывать и оплачивать обработку самостоятельно. Обработку проводят не только на плановой основе, но и по обращениям горожан. Если вы обнаружили клещей на территории, сообщите об этом по телефону: 223−85−05. Специалисты проведут обследование и при необходимости обработают участок.