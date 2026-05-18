Жителей Лысковского округа призывают к бдительности из-за появления медведя в местных лесах

Медвежий след встретился на пути патрулирования госохотинспекторов в лесу на территории Лысковского муниципального округа Нижегородской области. Об этом сообщается в MAX-канале министерства лесного хозяйства региона.
«Земля сохранила точный отпечаток лапы бурого медведя. Этот след служит прямым свидетельством присутствия крупного хищника в местных лесах. По его размерам и форме нетрудно догадаться, что перед нами — взрослая особь», — говорится в сообщении.
Специалисты призывают жителей Лысковского округа, посещающих лес, проявлять особую бдительность, с уважением относиться к дикой природе и соблюдать меры предосторожности.
Напомним, что медведь попал в объектив фотоловушки в Воротынском округе.