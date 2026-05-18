Поиск Яндекса
Ричмонд
+35°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителей Лысковского округа призывают к бдительности из-за появления медведя в местных лесах

Специалисты обнаружили на земле след взрослой особи.

Медвежий след встретился на пути патрулирования госохотинспекторов в лесу на территории Лысковского муниципального округа Нижегородской области. Об этом сообщается в MAX-канале министерства лесного хозяйства региона.

«Земля сохранила точный отпечаток лапы бурого медведя. Этот след служит прямым свидетельством присутствия крупного хищника в местных лесах. По его размерам и форме нетрудно догадаться, что перед нами — взрослая особь», — говорится в сообщении.

Специалисты призывают жителей Лысковского округа, посещающих лес, проявлять особую бдительность, с уважением относиться к дикой природе и соблюдать меры предосторожности.

Напомним, что медведь попал в объектив фотоловушки в Воротынском округе.