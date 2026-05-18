Председатель правительства РФ Михаил Мишустин посетил выставку «ЦИПР-2026» (12+) в Нижнем Новгороде. Осмотр он начал со стенда Нижнего Новгорода, сообщается в канале правительства Российской Федерации в мессенджере МАХ.
Мишустину представили раздел, посвященный 130-летию нижегородского трамвая, а также истории и развитию городского транспорта. Напомним, в регионе реализуется программа модернизации трамвайной сети: обновлено более двух третей инфраструктуры, заменено более 156 единиц подвижного состава, реконструировано 110 км путей, продолжаются поставки вагонов большого класса.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал о еще одном стратегическом проекте региона — ИТ-кампусе мирового уровня «Неймарк», входящем в нацпроект «Молодежь и дети». В рамках кампуса предусмотрено строительство учебных корпусов для студентов и гостиниц на 5,6 тысяч мест.
Напомним, что в этом году на конференции ожидаются делегации из более чем 40 стран: Китая, Сербии, Индии, Бразилии, Лаоса, Ирана, Зимбабве, Беларуси, Узбекистана и других государств.