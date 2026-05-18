Зоозащитница из Красноярского края ответит за смерть двух человек от собак

В Красноярском крае завершено расследование уголовного дела против председателя региональной общественной организации по защите животных. Женщину обвиняют в оказании небезопасных услуг, повлёкших по неосторожности смерть двух человек. Об этом сообщили в региональном ГСУ СК России.
По данным следствия, с января 2023 по сентябрь 2025 года организация по муниципальным контрактам должна была отлавливать и содержать безнадзорных собак в Берёзовском районе. Однако, несмотря на многочисленные заявки от жителей, за весь период отловили только шесть животных. Остальные агрессивные особи оставались на свободе.
Обвиняемая, зная о наличии опасных собак, сознательно экономила ресурсы организации, не принимая должных мер. Это привело к трагедиям:
В конце марта 2023 года в районе СНТ «Солнечное-12» стая бездомных псов насмерть загрызла 48-летнего мужчину.
В декабре 2024 года в деревне Ермолаево собака напала на 10-летнего ребёнка, причинив ему множественные травмы (мальчик выжил).
В октябре 2025 года на поле у СНТ «Теремок» животные насмерть загрызли ещё одного 10-летнего мальчика.
По решению суда имущество обвиняемой арестовано на сумму более 7,1 млн рублей. Уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.
