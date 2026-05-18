Названы школы Воронежа, изменившие формат работы из-за коммунальной аварии

Ряд школ и детских садов в Воронеже изменил формат работы в понедельник, 18 мая, из-за коммунальной аварии на улице Беговой. Об этом сообщили в городском управлении образования и молодёжной политики.
На дистанционное обучение перевели:
СОШ № 6, 51, 39, 57;
гимназии № 1, 6;
УВК № 1.
В режиме дежурных групп работают:
детские сады № 29, 39, 110, 171, 185, 151;
дошкольное отделение УВК № 1.
Напомним, что коммунальная авария произошла накануне вечером. Под ограничение холодного водоснабжения попали более четырёх тысяч адресов.