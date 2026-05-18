Новосибирец должен оплатить депортацию незаконно нанятого мигранта

Дзержинский районный суд Новосибирска рассмотрел гражданское дело против местного жителя. Его обязали компенсировать расходы на выдворение иностранного гражданина из России.
Истцом выступили судебные приставы из Республики Карелия. Они потребовали взыскать с работодателя средства, потраченные на депортацию мигранта. Информация об этом поступила от пресс‑службы судов общей юрисдикции Новосибирской области.
Выяснилось, что новосибирец нарушил федеральное законодательство и незаконно трудоустроил иностранного гражданина. После выявления нарушения мигранта принудительно выдворили за пределы страны, а расходы на оформление документов и транспортировку иностранца взяла на себя служба судебных приставов.
Суд полностью удовлетворил требования истца, теперь работодатель обязан выплатить в бюджет 51 717 рублей 50 копеек. На текущий момент решение суда ещё не вступило в законную силу.