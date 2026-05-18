Трое немцев получили разрешения на проживание в Нижегородской области

Нижегородские полицейские вручили троим гражданам Германии разрешения на временное проживание в России. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.
Трое немецких граждан решили переехать в Россию, так как не принимают политику, которая реализуется на их родине. Среди новоиспеченных жителей — кандидат физико-математических наук Вальтер Владлен Паульс, специалист IT-сферы Александр Ассенхаймер и библиотекарь Эльвира Ассенхаймер.
Иностранцы получили разрешения на временное проживание в Нижегородской области, а также памятные подарки и книги об истории страны и региона. В будущем они планируют получить российское гражданство.
