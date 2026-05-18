В природном парке Волгоградской области поселилась пара белых аистов

Пара белых аистов поселилась в природном парке «Нижнехоперский» Волгоградской области. Сохранение биологического разнообразия животных отвечает задачам национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии региона.
Раньше на территории природного парка были зафиксированы всего два гнезда белых аистов. Попытки расширить территорию обитания птиц экологами предпринимались с 2019 года. Прилетевшие аисты уже активно занимаются обустройством гнезда, а специалисты «Нижнехоперского» продолжают наблюдение за новой парой птиц, предпринимая все необходимые меры для обеспечения их безопасности и комфорта.
Ежегодно на территории Волгоградской области гнездятся 5−10 пар белых аистов. При этом численность птиц увеличивается — аист заселяет новые территории, расширяя свой гнездовой ареал. Этому способствуют в том числе принимаемые в регионе меры по охране редких видов, а также углубленный мониторинг и изучение краснокнижных животных и растений.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.