В природном парке Волгоградской области поселилась пара белых аистов

Раньше на территории природного парка были зафиксированы всего два гнезда белых аистов. Попытки расширить территорию обитания птиц экологами предпринимались с 2019 года. Прилетевшие аисты уже активно занимаются обустройством гнезда, а специалисты «Нижнехоперского» продолжают наблюдение за новой парой птиц, предпринимая все необходимые меры для обеспечения их безопасности и комфорта.