55 пожаров произошло в Нижегородской области с 11 по 17 мая

Специалисты МЧС потушили 55 пожаров в Нижегородской области на неделе с 11 по 17 мая. Об этом сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.
Пожарным пришлось эвакуировать 17 человек, среди которых было двое детей. К сожалению, не обошлось без жертв: в результате возгорания погиб один человек. Также известно об одном пострадавшем.
10 человек удалось спасти.
Кроме того, на минувшей неделе в Нижегородской области было зарегистрировано четыре происшествия на воде с погибшими.
В МЧС напомнили о правилах безопасности: важно не перегружать электросеть и следить за электроприборами. При отдыхе у водоемов нельзя оставлять детей без присмотра и заходить в воду в незнакомых местах.
