Гидроциклистов накажут за въезд в природоохранную зону Казанки

При осмотре зоны Казанки, имеющей особый статус, инспекторы Центра ГИМС и сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам заметили туристов, катающихся по воде на гидроцикле.
Поскольку нахождение судов на охраняемой территории не предусмотрено, на них выписали протокол. Также выяснилось, что гидроцикл не проходил своевременный техосмотр — за это также полагается штраф.
«Такие рейды будут продолжены», — предупредили в ГУ МЧС России по РТ.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше