Управленческий хакатон "Лидеры производительности" впервые пройдет в Красноярске

Руководители предприятий Красноярского края смогут обменяться опытом и найти нестандартные бизнес-решения — 26 мая в столице региона пройдет хакатон «Лидеры производительности». Участники будут решать задачи по повышению производительности труда в приоритетных отраслях экономики.
Мероприятие пройдет в Национальном центре «Россия» на Енисее в рамках VI Регионального форума «Мой бизнес. Дни предпринимательства — 2026».
«Руководителям приходится принимать решения на гиперскоростях. Один из ключевых вопросов устойчивой управленческой модели — качество синхронизации процессов в компании. На хакатоне топ-руководители учатся быстро ориентироваться в обстоятельствах, факторах, параметрах задачи и решать ее командой», — подчеркнула директор Центра повышения производительности Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России Екатерина Гришина.
В процессе командной работы управленцы из разных сфер найдут решения для устойчивого развития предприятий.
«Формат управленческого хакатона пользуется высоким спросом среди топ-менеджеров уже семь лет. В этом году он впервые пройдет в Красноярске. Событие поможет предприятиям региона решить актуальные управленческие задачи и взглянуть на них по-новому — через призму опыта коллег из других отраслей», — цитирует руководителя агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края Романа Мартынова пресс-служба регионального правительства.
Организатор форума — региональный центр «Мой бизнес» при поддержке агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края. Участие в форуме бесплатное благодаря нацпроектам «Эффективная и конкурентная экономика» и «Международная кооперация и экспорт».
Алгоритм проведения мероприятия для руководителей высшего звена предполагает командное погружение в отраслевые кейсы и поиск решений по выводу предприятий из стрессового сценария на трек устойчивого развития. Команды участников будут сформированы по кросс-отраслевому принципу, что позволит объединить управленцев из разных сфер для обмена опытом и поиска нестандартных решений, учитывающих реальные управленческие задачи.
Хакатон управленческих решений «Лидеры производительности» проводится в России с 2019 года в рамках федерального проекта «Производительность труда». Участниками мероприятия в Красноярске станут около 100 топ-менеджеров компаний края.