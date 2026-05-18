Премьер-министр России Михаил Мишустин выступил на пленарной сессии на конференции «ЦИПР-2026» в Нижнем Новгороде. Он заявил, что российская IT-отрасль не просто пережила уход западных технологий, а стала одним из ключевых драйверов экономики и промышленности. Нынешняя задача — не догонять иностранные решения, а создавать собственные технологии, способные конкурировать на мировом уровне. О чем еще говорил председатель правительства РФ, рассказываем в материале на сайте pravda-nn.ru.
Рост российской IT-индустрии.
По словам Мишустина, IT-отрасль остается одним из самых быстрорастущих секторов российской экономики. За последние шесть лет доля информационных технологий в структуре ВВП страны удвоилась, а объем продаж отечественного софта и цифровых сервисов вырос почти в 4,5 раза — по итогам 2025 года он превысил 5 трлн рублей.
При этом российские цифровые продукты все чаще выбирают крупные компании для внедрения на предприятиях, а интерес к отечественному программному обеспечению растет и за рубежом. По данным Банка России, экспорт российских IT-услуг впервые с 2022 года увеличился на 15%. Сейчас в отрасли занято уже более миллиона человек.
Сегодня для IT-компаний действуют различные меры поддержки. Среди них — страховые взносы для аккредитованных организаций, которые вдвое ниже, чем в других секторах экономики, а также льготная ставка налога на прибыль, которая в пять раз меньше стандартной.
«Эффективность этих мер подтверждается статистикой: выручка 5,5 тысячи компаний, непрерывно пользовавшихся льготами в течение пяти лет, выросла более чем втрое, а численность сотрудников — в полтора раза», — подчеркнул Михаил Мишустин.
Кроме федеральных мер поддержки, регионам разрешили вводить пониженные налоговые ставки для IT-компаний, работающих по упрощенной системе налогообложения. Сейчас такие льготы действуют уже в 60 регионах страны, в том числе в Нижегородской области.
Импортозамещение в промышленности.
Отдельное внимание Мишустин уделил импортозамещению программного обеспечения. Он отметил, что сегодня отечественный софт используется более чем на 10 млн рабочих мест и обеспечивает управление финансами и бизнес-процессами на тысячах предприятий. По оценке экспертов, большая часть функционала ушедших иностранных поставщиков уже реализована в российских решениях без необходимости серьезных доработок.
Премьер-министр подчеркнул, что особенно быстро развивается направление промышленного программного обеспечения. Если еще несколько лет назад российские предприятия практически полностью зависели от зарубежных тяжелых САПР-систем, то сейчас более половины компаний уже перешли на отечественные решения. Современные российские системы автоматизированного проектирования позволяют десяткам и сотням инженеров одновременно работать над одной цифровой моделью изделия в единой виртуальной среде.
Вместе с тем сейчас активно развиваются технологии информационного моделирования зданий — BIM-систем. Сейчас их использование стало обязательным для проектов с государственным финансированием, а почти каждый второй многоквартирный дом в России уже строится с применением таких технологий. В реестре зарегистрировано более 800 отечественных решений для строительной отрасли.
По словам Мишустина, серьезный прогресс достигнут и в сфере автоматизации производств. Более половины крупных предприятий уже используют российские системы управления технологическими процессами. В качестве примера он привел совместный проект «Северстали» и партнеров по созданию открытой автоматизированной системы управления производством. В этом году началось пилотное внедрение программного контроллера с открытым исходным кодом, который будет доступен другим предприятиям бесплатно. Мишустин также подвел итоги работы индустриальных центров компетенций. Если на момент их запуска в стране насчитывалось более пяти тысяч критически важных процессов, требующих создания отечественного программного обеспечения, то сейчас таких процессов стало почти в четыре раза меньше. В ряде отраслей — геологоразведке, экологии, электроэнергетике, нефтегазовом секторе — ключевые производственные процессы уже практически полностью переведены на российский софт. В авиационной промышленности, судостроении, транспорте, логистике, строительстве и ЖКХ доля отечественных решений превышает 90%.
Будущее — за ИИ и облачными технологиями.
Кроме того, рынок облачных сервисов в России за шесть лет вырос более чем в четыре раза, а отечественные компании полностью перешли на инфраструктуру российской разработки. С начала прошлого года вдвое выросло число запросов на облачные AI-сервисы на базе графических процессоров.
Рынок искусственного интеллекта в России также развивается почти вдвое быстрее всей IT-отрасли. Сегодня более половины российских предприятий уже внедряют AI-технологии. Системы компьютерного зрения, прогнозной аналитики и машинного обучения активно применяются в промышленности, логистике, финансах и розничной торговле. В частности, в горнодобывающей отрасли с помощью искусственного интеллекта управляют карьерными самосвалами в реальном времени, а в химической промышленности AI-системы помогают снижать расход газа и повышать объем выпуска продукции.
«Нужно действовать на опережение — не просто закрывать внутренние потребности, а создавать продукты, которые смогут превосходить мировые аналоги и формировать фундамент для долгосрочного технологического лидерства», — заключил премьер-министр РФ. Напомним, конференция «ЦИПР» пройдет в Нижнем Новгороде с 18 по 21 мая. Организатором конференции является компания «ОМГ». В этом году деловая программа будет посвящена промышленной конкурентоспособности России, основу которой составляет системное внедрение собственных комплексных цифровых продуктов в различные отрасли экономики.
