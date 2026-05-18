Михаил Мишустин выступил на пленарной сессии на конференции «ЦИПР»

По словам Мишустина, серьезный прогресс достигнут и в сфере автоматизации производств. Более половины крупных предприятий уже используют российские системы управления технологическими процессами. В качестве примера он привел совместный проект «Северстали» и партнеров по созданию открытой автоматизированной системы управления производством. В этом году началось пилотное внедрение программного контроллера с открытым исходным кодом, который будет доступен другим предприятиям бесплатно. Мишустин также подвел итоги работы индустриальных центров компетенций. Если на момент их запуска в стране насчитывалось более пяти тысяч критически важных процессов, требующих создания отечественного программного обеспечения, то сейчас таких процессов стало почти в четыре раза меньше. В ряде отраслей — геологоразведке, экологии, электроэнергетике, нефтегазовом секторе — ключевые производственные процессы уже практически полностью переведены на российский софт. В авиационной промышленности, судостроении, транспорте, логистике, строительстве и ЖКХ доля отечественных решений превышает 90%.