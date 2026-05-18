В Дивногорске двое мальчишек разожгли костер и подвели матерей под штрафы

В Дивногорске двое мальчишек 7 и 8 лет разожгли костер и подвели тем самым своих родительниц под административные штрафы. Как рассказали в полиции, в дежурную часть позвонили неравнодушные горожане и сообщили: на берегу Енисея дети балуются спичками, разводят огонь. А ведь в крае объявлен особый противопожарный режим, когда любая искра может стать причиной ландшафтного пожара.