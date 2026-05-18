В Хабаровске 835 человек потеряли 99 миллионов на лечении в кредит

Псевдоклиники убеждали людей брать кредиты на «срочное лечение» и ставили диагнозы без врачей.

В Хабаровске вынесли приговор одной из участниц громкого дела о сети псевдомедицинских центров, работавших в нескольких городах Дальнего Востока. По версии следствия, под видом медицинской помощи людям продавали дорогостоящее «лечение», а клиентов убеждали оформлять кредиты, — сообщает МАХ канал Суды Хабаровского края.

Как установил суд, схема действовала с 2016 по 2019 год. Руководительница сети вместе с сообщниками организовала работу центров, где посетителям, в основном пожилым людям, после обследований сообщали о якобы серьёзных заболеваниях.

При этом диагностику проводили сотрудники без медицинского образования. Людей убеждали, что лечение нужно начинать срочно, а оплатить его предлагали через кредитные договоры.

Суд признал женщину виновной по восьми эпизодам мошенничества, совершённого организованной группой с использованием служебного положения. Общий ущерб по делу составил около 99 миллионов рублей, потерпевшими признаны 835 человек.

Во время процесса подсудимая вину не признала.

Суд назначил ей 9 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме того, рассмотрены гражданские иски потерпевших о возмещении ущерба.

Уголовные дела в отношении других участников схемы продолжают расследоваться отдельно.

Приговор пока не вступил в законную силу.