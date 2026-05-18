Умер бывший депутат Заксобрания Красноярского края Сергей Цуканов

Депутат первого созыва Законодательного собрания Красноярского края Сергей Цуканов скончался на 70 году жизни. Об этом 18 мая сообщили в пресс-службе парламента.
Сергей Цуканов родился 3 января 1957 года в селе Филимоново Канского района. Окончил Красноярский политехнический институт по специальности инженер-механик автомобильного транспорта. С 1985 года был первым секретарем Канского райкома комсомола и депутатом районного Совета.
С 1989 года Цуканов руководил ОАО «Племзавод “Красный Маяк”. Имел звание “Заслуженный работник сельского хозяйства России”, был награжден орденом “За заслуги перед Отечеством” II степени, орденом Дружбы. В 2006 году ему присвоили звание “Почетный гражданин Канского района”.
Цуканов избирался депутатом Красноярского краевого Совета народных депутатов (1989−1991 годы), а затем депутатом Законодательного собрания края первого созыва (2007−2011 годы), где представлял интересы Канского района.
У Сергея Цуканова остались жена и двое детей. Депутаты и сотрудники аппарата Заксобрания выражают соболезнования родным и близким.
